Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Vollsperrung nach Motorradunfall auf der B462

Gernsbach (ots)

Der 55-jährige Fahrer eines dreirädrigen Motorrades der Marke Quadro fuhr am Sonntagnachmittag auf der B462 zwischen Langenbrand und Weisenbach. In einer Linkskurve kam er zu weit nach rechts, und stürzte. Der Fahrer hat sich dabei lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die B462 wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. CBR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell