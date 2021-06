Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auto überschlägt sich auf der Autobahn

Rastatt (ots)

Die 61-jährige Fahrerin eines Mercedes A-Klasse aus dem Wetterauskreis war am Sonntagmittag auf der A5 zwischen Rastatt-Süd und Rastatt-Nord in Richtung Karlsruhe unterwegs. Am Beginn der Baustelle trennen sich die drei Fahrstreifen in eine zweispurige Verschwenkung nach links und eine rechte Spur in Richtung Ausfahrt Rastatt-Nord. Hier überfuhr die Frau mehrere Baustellenschilder, wobei ihr Auto ins Schleudern geriet und sich überschlug. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Karlsruhe geflogen. Ihr 61-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die rechte Fahrspur wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt. CBR

