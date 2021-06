Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Essen angebrannt

Bühl (ots)

Bühl - Essen angebrannt

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, stellten Anwohner Rauchgeruch in einem Anwesen in Bühl fest und meldeten dies über Notruf. Ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei folgte. Die 16 Bewohner des betroffenen Anwesens wurden evakuiert. Aus einer Wohnung im Erdgeschoß drang erkennbar Rauch. Die Feuerwehr konnte die Wohnung betreten und stellte angebranntes Essen auf dem Herd fest, das die entsprechende Rauchentwicklung verursachte. Die 40-jährige Bewohnerin hatte sich das Essen zubereiten wollen, war dann aber eingeschlafen. Durch den starken Rauch erlitt sie eine leichte Rauchvergiftung und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. In der Wohnung entstand nur geringer Schaden. Die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell