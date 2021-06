Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Achern - mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen

Offenburg (ots)

Am Freitagnachmittag und -abend wurde durch Beamte des kürzlich eingerichteten Arbeitsbereichs Tuning der Verkehrspolizeiinspektion auf der B500 sowie im Stadtgebiet Achern und Offenburg eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Zielrichtung waren unzulässig getunte Fahrzeuge sowie Fahrzeuge der Poser-Szene.

Durch die Spezialisten der Verkehrspolizei wurden zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt, bei welchen auch eine nicht geringe Anzahl an Verstößen zu Tage kam.

Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, bei welchen aufgrund unzulässiger technischer Veränderungen im Bereich der Karosserie, der Abgasanlage, der Beleuchtung, des Fahrwerks sowie der Räder die Betriebserlaubnis erloschen war. An einem Fahrzeug fehlte das vordere Kennzeichen, was ebenfalls zur Anzeige gebracht wurde. Ein weiterer Fahrzeugführer überholte vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung in der Heinrich-Hertz-Straße in Offenburg einen vorausfahrenden Pkw. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass beide Reifen der Hinterachse bis auf die Karkasse abgefahren waren. Der Fahrzeugführer musste vor Ort die Reifen wechseln, um weiterfahren zu können.

Alle Fahrzeugführer gelangten zur Anzeige und müssen nun den technisch einwandfreien Zustand ihres Fahrzeugs entsprechend nachweisen. Die zuständigen Führerscheinstellen wurden ebenfalls informiert.

