Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg +++ Vier Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 20. Juni 2021, wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Tungeler Damm" in Wardenburg leicht verletzt.

Ein 83-Jähriger aus Rastede befuhr mit seinem Opel gegen 18:00 Uhr die Straße "Am Brink" in Richtung "Tungeler Damm". An der Kreuzung überfuhr er bei ausgeschalteter Ampelanlage das Stoppschild und überquerte die vorfahrtsberechtigte Straße. Dabei wurde er von einem 67-jährigen Pkw-Fahrer erfasst, welcher den "Tungeler Damm" in Richtung Oldenburg befuhr. In der Folge drehte sich der Opel und prallte gegen einen Ampelmast.

Beide Fahrer sowie die jeweiligen Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Personen in umliegende Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro.

Gegen den 83-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell