Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Tankstelle in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 21. Juni 2021, gelangten unbekannte Täter gegen 2:50 Uhr durch Einwirken auf die Eingangstür einer Tankstelle an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn in den Verkaufsraum.

Dort entwendeten sie diverse Zigarettenschachteln und -stangen. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell