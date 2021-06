Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Diebstahl von Außenspiegeln in Jaderberg - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 19.06.2021, zwischen 11.00 und 15.45 Uhr, wurden von einem auf dem Parkplatz am Tier- und Freizeitpark Jaderberg geparkten Pkw, BMW, aus dem Landkreis Oldenburg beide Außenspiegel abmontiert und entwendet. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

