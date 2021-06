Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gefährliches Spiel auf einer Buhne an der Weser

Delmenhorst (ots)

Am 19.06.2021, gegen 12.40 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge drei spielende Kinder ohne Aufsicht bei ablaufend Wasser auf einer Buhne beim Unionspier in Nordenham. Die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariates Nordenham trafen vor Ort die drei Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren an. Die Kinder waren sich der Gefahren in denen sie schwebten nicht bewusst. Es gelang den Beamten, sie darüber aufzuklären und anschließend ihren Eltern zu übergeben.

Die Polizei legt allen Eltern nahe, dass sie sich bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft oder anderen zuverlässigen Quellen über die besonderen Gefahren der Weser im Bereich Nordenham informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell