Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall auf Landesstraße

Schüttorf (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Salzbergener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Ein 41-jähriger Mann verließ gegen 06.30 Uhr mit seinem PKW die Autobahn 31 an der Anschlussstelle Schüttorf-Ost, um nach links in die Salzbergener Straße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem von links kommenden PKW. Die beiden Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. An den PKW entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden abgeschleppt. Da zunächst ein brennendes Fahrzeug gemeldet war, wurde ebenfalls die örtliche Feuerwehr alarmiert. Diese war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die leichte Rauchentwicklung an einem PKW.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

