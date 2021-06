Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Trunkenheit im Verkehr in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am 19.06.2021, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamburg in Burhave die Straße Am Deich in Richtung Fedderwardersiel und stand dabei erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von, 1,93 Promille.

Es wurde eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

