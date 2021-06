Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Schwerer Unfall

Kappelrodeck (ots)

Ein Kind wurde am heutigen Freitagmittag in der Bronnmattstraße im Bereich eines Lebensmittelmarktes von einem Stapler erfasst und schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das Mädchen musste durch eine alarmierte Rettungshubschrauberbesatzung in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

/ya

