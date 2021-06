Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Streit eskaliert

Rastatt (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 17.20 Uhr unweit eines Schnellimbisses zu einem Streit zwischen zwei jungen Männern gekommen sein, wobei ein 19-Jähriger versucht haben soll, seinen Kontrahenten mit einem Messer zu attackieren und zu verletzt. Dem Angegriffenen gelang letztlich unbeschadet die Flucht. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Angreifer blieb zunächst ohne den erhofften Erfolg. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Disputs dauern an.

/ya

