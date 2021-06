Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, B33 - Verkehrsunsicherer Sattelzug

Haslach (ots)

Am Freitagmorgen wurde durch eine Streife des Polizeirevier Haslach auf einem Parkplatz an der B33 zwischen Haslach und Hausach ein geparkter Sattelzug mit ausländischer Zulassung in Augenschein genommen. Dabei fiel den geschulten Beamten sofort auf, dass die vorderen Bremsscheiben der Sattelzugmaschine an mehreren Stellen nahezu vollständig gerissen waren. Nach Rücksprache mit der Halterfirma stellte sich heraus, dass der Mangel dort bereits bekannt ist und ein eigenes Serviceteam zur Reparatur auf dem Weg sei. Aufgrund des verkehrsunsicheren Zustandes wurde die Weiterfahrt der Sattelzugmaschine bis zur vollständigen Instandsetzung untersagt. Da es sich zudem um einen frühzeitig erkennbaren Wartungsmangel handelt, werden der 51jährige Fahrzeugführer und der Fahrzeughalter vor der Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung in der Höhe eines mittleren, dreistelligen Betrages erbringen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell