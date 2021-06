Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Wohnwagen im Visier

Kappel-Grafenhausen (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht auf Freitag an einem im Endweg geparkten Wohnwagen zu schaffen. Ein Bewohner wurde kurz vor 3 Uhr auf das verdächtige Treibe aufmerksam und begab sich in Richtung Haustür. Hierbei ergriffen die ungebetenen Besucher die Flucht in einem Pkw. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Tür des Wohnwagens bereits gewaltsam aufgebrochen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

