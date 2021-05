Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall in Trier, Ostallee

Trier, Ostallee (ots)

Am 14.05.2021 kam es in Trier im Zeitraum zwischen 16:45 und 17:00 Uhr in der Ostallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein Fahrradfahrer mit einem ausparkenden PKW zusammen. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizeiinspektion Trier bittet um Mithilfe hinsichtlich der Klärung der hier möglicherweise vorliegenden Straftat des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sachdienlich Hinweise können ergehen an die Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651 - 9779 5210.

