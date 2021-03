Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstähle verursachten Schaden im Wert von mehr als 1500,- EUR

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Freitag, 26.02.21, 17.40 Uhr - Samstag, 27.02.21, 18.35 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 26.02.21, 17.40 Uhr bis Samstag, 27.02.21, 18.35 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Hygieneartikel und Lebensmittel im Wert von mehr als 1500,- EUR. Erstmals wurden zwei männliche und eine weibliche Täterin am Freitag, 26.02.21, gegen 17.40 Uhr von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie sie mit einem Einkaufswagen ein Einzelhandelsgeschäft an der Marienstraße in Bad Gandersheim verließen, ohne die im Wagen befindliche Ware zu bezahlen. Nach der Tat luden die Tatverdächtigen das Diebesgut in einen dunklen Pkw und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hierbei entstand ein Schaden von mehr als 500,- EUR Eine weitere Tat ereignete sich am Samstag, 27.02.21, gegen 18.35 Uhr. Auch hier beluden eine weibliche und zwei männliche Personen einen Einkaufswagen mit Hygiene- und Drogerieartikel und verließen den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1000,- EUR Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

