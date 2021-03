Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung auf B445

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B445, Höhe Osterbruch, Freitag, 26.02.21, 17.40 Uhr - 19.15 Uhr EINBECK (schw) - Da im Verlauf der B445 in der Vergangenheit Verkehrsunfälle zu verzeichnen waren, deren Ursache oftmals nicht angepasster Geschwindigkeit war, führte das Polizeikommissariat Bad Gandersheim am Freitag, 26.02.21, in der Zeit von 17.40 Uhr - 19.15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Insgesamt konnten in der Zeit acht Verstöße im Spitzenbereich festgestellt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 113 km/h bei erlaubten 70 km/h. Der Fahrzeugführer muss nach Abzug der Toleranz mit einem Bußgeld in Höhe von 120,- EUR und einem Punkt rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell