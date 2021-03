Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Northeim (ots)

Sonntag, 28.02.2021, 11:20 Uhr

Northeim, Matthias-Grünewald-Str.

NORTHEIM (da) - Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es am gestrigen Sonntagmittag gegen 11.20 Uhr in der Matthias-Grünewald-Straße. Ein 37-Jähriger Mann war mit einem 25-jährigen Mann in Streit geraten und beide prügelten aufeinander ein. Die beiden alkoholisierten Northeimer wurden leicht verletzt. Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell