Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße; Freitag, 26.02.2021, 18:30 Uhr bis Samstag, 27.02.2021, 10:30 Uhr

NORTHEIM (dol) - In der Albrecht-Dürer-Straße ist es in der Zeit von Freitag bis Samstag zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw gekommen.

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die rechte Pkw-Seite des ordnungsgemäß abgeparkten Pkw einer 62-jähr. Northeimerin beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell