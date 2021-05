Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Absturz eines Gleitfliegers

Klüsserath (ots)

Am Abend des 14.05.2021, Freitag, kam es zum Absturz eines Gleitschirmfliegers in den Weinbergen zwischen Klüsserath und Neumagen-Dhron. Der aus dem Badischen stammende Pilot des Gleitschirms startete trotz widriger Wind- und Wetterverhältnisse und stützte nur circa 300 Meter von seiner Absprungschanze in die abschüssigen Weinberge. Dabei wurde der 53-Jährige schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht für den Verunglückten nicht.

