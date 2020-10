Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag wurde eine 72-jährige Seniorin aus Kaldenkirchen Opfer eines Raubes. Die Dame war gegen 19.50 Uhr zu Fuß auf der Kanalstraße unterwegs, als sie der unbekannte Räuber von hinten auf den Rücken schlug. Die Seniorin stürzte. Anschließend raubte der männliche Täter die Handtasche der Frau und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Friedrichstraße. Vom Täter ist nur bekannt, dass er ein schwarzes Oberteil mit Kapuze trug. Der Räuber erbeutete Bargeld und persönliche Gegenstände. Die Seniorin wurde verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort ambulant versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zur Tatzeit einen dunkel gekleideten Radfahrer im Bereich der Friedrichstraße und möglicherweise im Bereich des REWE-Marktes beobachtet? Hinweise bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /wg (895)

