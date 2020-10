Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Beim Abbiegen übersehen - Transporter Kollidiert mit Traktor

Kempen (ots)

Am Donnerstag gegen 10.00 Uhr fuhr ein 20-jähriger Kempener mit seinem Traktor auf der St. Töniser Straße in Richtung Kempen. Als er nach links in ein Grundstück abbog, achtete er nicht auf einen entgegenkommenden Transporter. Dessen Fahrer, ein 23-jähriger Mönchengladbacher, bremste und versuchte vergeblich, auszuweichen. Es kam zur Kollision, durch die der Transporter von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der 23-Jährige wurde verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (894)

