POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 17:55 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Kradfahrer aus Netphen die L928 von Bracht in Richtung Lennestadt-Gleierbrück. Auf annähernd gerader Strecke beabsichtigte er einen vorausfahrenden 15-Tonnen-Lkw mit Anhänger zu überholen. In gleicher Höhe mit dem Fahrzeuggespann des 22-jährigen Mannes aus Lennestadt kollidierte er auf der Fahrspur des Gegenverkehrs mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Lennestadt. Eine Berührung mit dem Lkw fand nicht stand. Der 66-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Streckenabschnitt musste für zweieinhalb Stunden gesperrt werden. (PK)

