Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Krankenhaus ist keine Herberge

Arnsberg (ots)

Ein 26-jähriger Mann betrat am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr die Notaufnahme im Johannes-Krankenhaus in Neheim. Hilfe benötigte der Arnsberger nicht. Er legte sich auf eine Bank im Wartezimmer und gab an, lediglich schlafen zu wollen. Den Aufforderungen durch das Klinikpersonal, das Krankenhaus zu verlassen kam er nicht nach. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Auch den Aufforderungen der Beamten kam der Mann nicht nach. Zudem weigerte er sich auszuweisen. Daraufhin sollte seine Tasche nach Personaldokumenten durchsucht werden. Der Mann reagierte trotzig und klammerte sich an der Tasche fest. Zur weiteren Durchsuchung mussten die Polizisten den Mann von der Bank auf den Boden bringen. Dagegen wehrte er sich um schlug um sich. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Anschließend brachten ihn die Beamten ins Polizeigewahrsam. Hierbei beleidigte der Mann fortwährend die eingesetzten Polizisten. Ein Strafverfahren gegen den Arnsberger wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell