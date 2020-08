Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf Ruhrradweg

Arnsberg (ots)

In der Fairnesszone auf dem Ruhrtalradweg, im Bereich des "R-Cafés", stieß am Dienstag eine E-Bikerin mit einer Fußgängerin zusammen. Beide Frauen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau aus Ahlen gegen 16.45 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Möhneeinmündung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Kleinkraftrad, da durch die elektrische Trittunterstützung eine Geschwindigkeit bis 45km/h erreicht werden kann. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit müssen diese E-Bikes auf der Straße fahren. Die Nutzung von Radwegen ist verboten. Eine 66-jährige Werlerin ging zu Fuß in dieselbe Richtung. Bei der Vorbeifahrt streifte die Radfahrerin die Fußgängerin. Beide Frauen stürzten. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus.

