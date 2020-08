Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradsturz am Hennesee

Meschede (ots)

Ein 57-jähriger Niederländer stürzte am Dienstag am Hennesee mit seinem Fahrrad. Der Mann wurde schwer verletzt. Gegen 13.15 Uhr fuhr der Mann über einen Wirtschaftsweg von der Straße "Am Hübbelsberg" in Richtung des Rundwegs am Hennesee. Auf der abschüssigen Strecke kam der Mann vom Weg ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

