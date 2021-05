Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versammlung

Kundgebung an der Porta Nigra "Stand with Israel" + Gegenversammlung

Kundgebung Pro Palästina

Trier (ots)

Am Samstag, 15.05.21, 14 Uhr fanden sich zuwachsend ca. 80 Teilnehmer der genehmigten Kundgebung "Stand with Israel" an der Porta Nigra ein. Im Rahmen dieser Kundgebung entschlossen sich, zuwachsend auf ca. 50 Teilnehmer, Personen zu einer Spontankundgebung, die sich Pro Palästina zeigten. Trotz aufgeheizter Stimmung, kann von einem störungsfreien Verlauf der Kundgebungen gesprochen werden. Beide Kundgebungen wurden gegen 15 h beendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell