Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an blauem VW Passat

Birkenfeld (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 12.05.21, und Sonntag, 16.05.21, wurde an einem im Amselweg in Birkenfeld abgestellten PKW, VW Passat, Farbe blau, die komplette rechte Fahrzeugseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Die Polizei Birkenfeld bittet unter 06782/9910 um Täterhinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell