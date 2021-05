Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht: Regenfallrohr im McDrive beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am 13.05.2021 kam es im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Drive-In Bereich der McDonalds Filiale in Idar-Oberstein, Fischbacher Straße. Dabei wurde das Regenfallrohr am ersten Kassenfenster aus der Befestigung gerissen und eingedellt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell