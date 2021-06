Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach langer Flucht gestellt

Rastatt (ots)

Die abendliche Ausfahrt einer 31 Jahre alten E-Scooter Fahrerin endete am Donnerstagabend mit einer ganzen Palette an polizeilichen Maßnahmen. Die junge Zweiradlenkerin sollte kurz vor 22 Uhr im Richard-Wagner-Ring einer genaueren Überprüfung unterzogen werden und ergriff daraufhin die Flucht. Die Verfolgung der 31-Jährigen zog sich über die Zaystraße, die Rosenstraße, den Kornblumenweg, den Asternweg, den Fliederweg, erneut über den Richard-Wagner-Ring, einen Fußweg in die Alfred-Bräunig-Straße, einen Fußweg zum Rödernweg, weiter über die Franz-Phillipp-Straße, die Bruknerstraße, die Kreutzerstraße, die Rötterer-Berg-Straße, die Richard-Strauß-Straße, entgegen der Fahrtrichtung in die Haydnstraße, die Franz-Philipp-Straße, den Biblisweg, die Danziger Straße, die Breslauer Straße, die Karlsruher Straße, bis zuletzt in den Berliner Ring hin. Im Berliner Ring stellte sich ein Beamter der Flüchtenden in den Weg. In der Folge kollidierte die Frau mit dem Ordnungshüter und beide verletzten sich leicht. Wie die weiteren Recherchen ergaben, dürfte die 31-Jährige während ihrer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen haben. Sie musste im weiteren Verlauf eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun allerlei Strafanzeigen entgegen.

Die ermittelnden Beamten des Polizeirevier Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen und durch die Flucht weiteren geschädigten Verkehrsteilnehmern. Hinweise werden unter der Rufnummer 07222 761-0 entgegengenommen.

