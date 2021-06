Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen eingeleitet

Lahr (ots)

Nachdem mehrere Passanten im Verlauf des Donnerstagmittags in der Offenburger Straße durch mutmaßliche Schüsse aus einem Luftgewehr leicht verletzt wurden, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand sind den Ermittlern bislang fünf Personen bekannt, die gegen 15.30 Uhr unweit eines dortigen Einkaufslandes beschossen worden sein sollen. Schwerere Blessuren trug hierbei zwar keiner der Betroffenen davon, dies könnte jedoch auch lediglich dem Zufall zu verdanke sein. Die hinzugeeilten Ordnungshüter konnten im Bereich eines leerstehenden Gebäudes im näheren Umfeld des Marktes mehrere Jugendliche einer Kontrolle unterziehen. Ob diese mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen, wird aktuell geprüft. Die weitere Recherche in dem Gebäude förderten außerdem die mutmaßlichen Tatmittel, zwei Luftgewehre, zutage. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern unter Einbindung von Kriminaltechnikern an.

/ya

