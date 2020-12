Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter bei Einbruchsversuch festgenommen

Geilenkirchen-GillrathGeilenkirchen-Gillrath (ots)

Ein 45-jähriger Mann aus Geilenkirchen wurde dabei beobachtet, wie er am Donnerstag (10. Dezember), gegen 2 Uhr nachts, die Fensterscheibe der Terrassentür eines Hauses an der Straße Strippenweg einschlug. Ein aufmerksamer Zeuge hörte den Lärm, begab sich zum Tatobjekt und konnte mit einem weiteren Zeugen den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den 45-Jährige vorläufig fest. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

