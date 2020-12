Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen an vier Pkw zerstochen

HeinsbergHeinsberg (ots)

Auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung an der Valkenburger Straße (neben dem Bahnhof/Haltestelle Kreisverwaltung) wurde an vier Pkw jeweils ein Reifen zerstochen. Die Taten wurden am Donnerstag, 10. Dezember, zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr begangen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

