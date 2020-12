Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnmobil gestohlen

Gangelt-BirgdenGangelt-Birgden (ots)

Am 9. Dezember (Mittwoch), gegen 14 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie an der Straße Paussträßchen ein Wohnmobil der Marke Weinsberg gestohlen wurde. Am Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt ein Kennzeichen aus Geilenkirchen (GK-) angebracht. Sie konnte beobachten, dass ein unbekannter Mann war aus einem weißen Pkw Seat stieg, kurz zur Fahrerseite des Wohnmobils ging und anschließend wieder in den weißen Seat einstieg. Beide Fahrzeuge verließen daraufhin den Tatort. Weitere Zeugen, die ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, insbesondere die beiden unbekannten Personen und den weißen Seat betreffend, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell