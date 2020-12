Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Abfall-Container in Brand gesetzt

Heinsberg-DremmenHeinsberg-Dremmen (ots)

Zwischen dem 5. Dezember (Samstag) und dem 7. Dezember (Montag) setzten unbekannte Täter einen Abfall-Container an der Gladbacher Straße in Brand. Dieser brannte vollständig herunter, wodurch ein Zaun sowie ein Tor beschädigt wurden. Zeugen, die hierzu Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0, beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden.

