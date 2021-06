Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Uneinsichtigkeit führte zu Gewahrsam

Offenburg (ots)

Weil er nach Störungen in der Offenburger Innenstadt einem Platzverweis der Polizei nicht nachkam und von seinen Handlungen in der Folge offenbar auch nicht absehen wollte, führte am Mittwochmittag der weitere Weg eines 28-Jährigen in polizeilichen Gewahrsam. Zeugen alarmierten gegen 11:30 Uhr die Polizei, nachdem unter anderem der 28-Jährige Passanten angepöbelt hätte. Der Mann konnte durch eine Offenburger Streife angetroffen werden, woraufhin ein Platzverweis und bei Nichtbefolgen der Gewahrsam angedroht wurde. Nur 30 Minuten später machte der Mann an gleicher Stelle auf sich aufmerksam, nachdem er Gäste einer Gaststätte in der Hauptstraße abermals anpöbelte. Mit rund 2,4 Promille musste er daher die Beamten begleiten.

/rs

