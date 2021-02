Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Berg) - Eingangstor beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits im Zeitraum vom 15.02.2021 bis 22.02.2021, 15:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg das Eingangstor einer Werkstatt beschädigt. Bislang unbekannte Täter verteilten eine bislang unbekannte Flüssigkeit über das Tor. Diese Flüssigkeit hat die Farbe darunter abplatzen lassen. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

