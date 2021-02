Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Streitigkeiten

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.02.2021 um 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde in Freinsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Laut Angaben eines Zeugen hätte ein 28-Jähriger nigerianischer Staatsangehöriger einen 27-Jährigen ägyptischen Staatsangehörigen zunächst festgehalten und zu Boden gedrückt. Anschließend habe er ihm die Schuhe ausgezogen. Der 27-Jährige habe versucht sich von der Örtlichkeit zu entfernen, wurde aber von dem 28-Jährigen festgehalten. Weiterhin schlug dieser mehrmals mit der Faust in die Richtung des Geschädigten. Beide Personen machten gegenüber der Polizei keinerlei Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Der 27-Jährige wäre laut eigenen Angaben nicht verletzt worden. Beiden Parteien wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen den 28-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell