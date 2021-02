Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Auffahrunfall; eine Leichtverletzte

Hassloch (ots)

An der Anschlussstelle Haßloch hielt die Fahrerin eines Skoda am Dienstagmittag (23. Februar 2021, 12:45 Uhr) an einem Stoppschild an, um dann in den Baustellenbereich der A65 in Richtung Ludwigshafen weiterzufahren. Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms erkannte das stehende Auto zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Kleinwagen auf. Mit leichten Verletzungen kam die 44-Jährige ins Krankenhaus. Der Sachschaden lag bei 5.000,- EUR. Gegen den Verursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

