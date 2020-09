Polizei Bochum

POL-BO: Dreister Betrugsversuch fehlgeschlagen - 24-Jähriger festgenommen

Herne (ots)

Am 18. September, gegen 11 Uhr, gab es nach einem Betrugsversuch in Herne eine Festnahme. Was war passiert?

Kurz zuvor hatte eine 91-jährige Hernerin aus dem Stadtteil Horsthausen mehrere Anrufe bekommen. Hier wurde ihr von einem angeblichen Mitarbeiter einer Bank mitgeteilt, dass ihr im Haus befindliches Geld und ihre Wertgegenstände nicht mehr "sicher" seien.

Im letzten Gespräch gab der Mitarbeiter dann an, dass gleich jemand vorbei kommen würde, um sich der "Sache" anzunehmen.

Durch die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte ein polizeibekannter 24-jähriger Essener an der Wohnanschrift der 91-Jährigen vorläufig festgenommen werden.

Wie zu erwarten, handelt es sich nicht um einen Mitarbeiter eines Geldunternehmens.

Das Kriminalkommissariat hat die noch andauernden Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell