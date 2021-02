Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Hoftor beschmiert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits im Zeitraum vom 16.02.2021 bis 17.02.2021, 06:30 Uhr wurde in der Schulstraße in Weisenheim am Sand ein Hoftor beschmiert. Bislang unbekannte Täter beschmierten das Hoftor mit einem Permanentmarker. Trotz einer Reinigung mit einem entsprechenden Mittel konnte die Beschriftung nicht rückstandslos entfernt werden. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

