Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Baden-Baden (ots)

Nachdem den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden am Donnerstag ein Einbruch in der Fremersbergerstraße angezeigt wurde, haben die Ordnungshüter Ermittlungen eingeleitet. Offenbar haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu der Wohnung im Dachgeschoss verschafft und dort einen geringen Betrag an Bargeld erbeutet. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum werden unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegengenommen. /ma

