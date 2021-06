Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Einbrecher unterwegs

Rheinau (ots)

Zu einem Einbruch in eine Firma in der Bahnhofstraße kam es in der Nacht zu Donnerstag. Kurz nach zwei Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein weißer PKW mit schwarzem Dach vor dem Firmengebäude stehen würde und Personen wohl mit Taschenlampen im Gebäude seien. Trotz sofortiger Anfahrt von Polizeistreifen konnten die drei mutmaßlich französisch sprechenden Täter noch vor deren Eintreffen flüchten. Bei dem von den Tätern genutzten Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Alfa Romeo gehandelt haben. Die polizeilichen Ermittlungen zu möglichem Diebesgut und den Tätern dauern an. /ag

