Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, A5 - Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter

Renchen, A5 (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes war in der Nacht auf Donnerstag auf der A5 in südliche Richtung unterwegs, als er gegen 1.20 Uhr ins Schleudern geriet. Nach ersten Ermittlungen dürfte die nasse Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier dazu beigetragen haben, dass der Mann in der Folge gegen die Seitenschutzplanke prallte, danach abgewiesen wurde und schließlich gegen den Anhänger eines Lastwagens krachte. Der Pkw-Lenker wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes brachten ihn vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 65.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

/ya

