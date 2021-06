Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Unfallflucht sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Am heutigen Nachmittag im Zeitraum von 13:00 bis 15:45 Uhr wurde ein geparkter Mazda in der Gartenstraße in Hausach beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 bei den ermittelnden Beamten der Polizeirevier Haslach zu melden.

/FDR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell