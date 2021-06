Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - In Tankstelle eingebrochen, Hinweise erbeten

Bühlertal (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Hauptstraße haben Beamte des Polizeipostens Bühlertal die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte verschafften sich am frühen Mittwoch gegen 2:30 Uhr unter Zuhilfenahme eines Pflastersteins gewaltsamen Zutritt zu den Räumlichkeiten. Entwendet wurden ersten Ermittlungen zufolge mehrere Schachteln Zigaretten. Der verursachte Sachschaden dürfte den Diebstahlschaden deutlich übersteigen und wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Unbekannte soll etwa 170 Zentimeter groß und schlank sein. Er soll eine Sturmhaube und helle Turnschuhe sowie eine dunkle Jogginghose mit Streifen getragen haben. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07223 72244 entgegengenommen.

/ma

