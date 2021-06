Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B 500 - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 500 führte zu einer leicht verletzten Autofahrerin und einem Sachschaden von 4.000 Euro. Die Lenkerin eines Daewoo war gegen 20:10 Uhr vom Europaplatz kommend in Richtung Iffezheim auf dem linken Fahrsteifen unterwegs, als sie an der Auffahrt zur B3 / L 80 eigenen Angaben zufolge rechts von einem noch unbekannten Autofahrer überholt wurde. Als der Fahrer des als dunkel beschriebenen Pkw nun wieder auf die linke Spur wechseln wollte führte, ein Ausweichmanöver der Frau zu einer Kollision mit der Mittelleitplanke. Die Daewoo-Fahrerin wurde zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Bundesstraße musste zur Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden und war kurz nach 22 Uhr wieder befahrbar. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden suchen nun nach dem Fahrer des dunklen Wagens und weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegengenommen.

