Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Täter ermittelt

Zell am Harmersbach (ots)

Einen Ermittlungserfolg vermelden die Beamten des Polizeiposten Zell am Harmersbach. In Zusammenarbeit mit weiteren Dienststellen des Polizeipräsidiums Offenburg und der Bundespolizei Offenburg gelang es in kurzer Zeit, zwei Wohnungseinbrüche und einen Diebstahl aus Pkw, die sich Ende Mai in Oberharmersbach zugetragen hatten, aufzuklären. Die Polizeibeamten ermittelten einen 21-Jährigen aus Oberharmersbach als Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der junge Mann konnte am vergangenen Samstag festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Zwischenzeitlich konnte der beim Einbruch erbeutete Schmuck wieder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

