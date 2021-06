Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Marktwagen aufgebrochen

Baden-Baden (ots)

Mehrere Getränkeflaschen und diverse Nahrungsmittel wurden in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen aus einem Marktwagen in der Ooser Bahnhofstraße entwendet. Unbekannte verschafften sich gewaltsamen Zutritt zu dem Wagen und verursachten so weiteren Sachschaden. Beamte des Polizeipostens Baden-Baden Oos haben nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

/ma

