POL-OG: Lahr - Renitent

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln seit Dienstagabend gegen einen 34 Jahre alten Mann wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mittdreißiger geriet bereits gegen Mittag in der Flugplatzstraße in den Fokus der Ordnungshüter, da er ein dort bestehendes Hausverbot missachtete und sich im weiteren Verlauf aggressiv gegen die Ermittler richtete. Hierbei kam es auch zu Widerstandshandlungen. Kurz nach 18 Uhr sorgte er dann ein weiteres Mal für das Absetzen eines Notrufes, da er in einem Einkaufszentrum in der Straße "Alter Bahnhof" einen Mann mit einem Messer bedroht haben soll. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste den Rest des Abends in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

